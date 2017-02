Découverte de trois planètes de la taille de la Terre potentiellement "habitables"

Et s’il y avait bien une vie possible ailleurs ? Lors d’une conférence de presse à la Nasa, des astronomes ont annoncé la découverte, mercredi, de sept nouvelles planètes situées hors de notre système solaire, à 39 années-lumière de la Terre. Toutes de la taille de cette dernière, et situées autour d’une étoile naine, trois d’entre elles pourraient abriter de l’eau liquide et donc potentiellement de la vie.





Dans cette étude publiée par le magazine Nature, les scientifiques dévoilent que ces planètes forment un système tournant autour d’une petite étoile ultra-froide baptisée TRAPPIST-1 situé dans la constellation du Verseau. Elle est appelée ainsi car sa température de surface (2.200°C) est très inférieure à celle d’autres astres comme le Soleil (5.500°C).