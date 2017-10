Idiots, les pigeons ? Pourtant ils peuvent penser plus vite que vous

Au cours de l'expérience, les chercheurs ont proposé à 15 humains et à 12 pigeons de réaliser une tâche (forcément adaptée à chaque espèce) puis d'en entreprendre une autre lorsqu'un signal leur était donné et cela, le plus vite possible. Dans cette configuration, le cerveau exécute deux processus différents pour jongler entre les exercices. Les biologistes n'ont pas remarqué de différence de temps de réaction entre les humains et les pigeons lorsque les tâches s'enchaînaient.





En revanche, pendant un autre exercice, les oiseaux ont été plus prompts que les humains. Ils en ont débuté une nouvelle avec 250 millisecondes d'avance.