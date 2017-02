Non, des ovnis n'ont pas survolé la Station spatiale internationale vendredi dernier...

Il faut bien l’admettre, les images filmées par les caméras extérieures de la Station spatiale internationale et diffusées en direct le site de la NASA n’ont la plupart du temps pour ainsi rien de très palpitant. De temps à autre, le bras robotique de l’ISS se déploie lentement devant l’objectif. Plus rarement, Thomas Pesquet apparaît dans le champ de la caméra. Et puis parfois, un phénomène inexpliqué vient briser la monotonie de ce spectacle cosmique, suscitant l’enthousiasme des chasseurs d’ovnis.





Surtout lorsque comme le chasseur d’ovni Streetcap 1, on essaie de leur faire croire à un phénomène extraterrestre. Ainsi, le 17 février, ce dernier a diffusé sur YouTube une vidéo où six objets volants non identifiés semblent survoler par la droite la station spatiale. Après quoi, ce qui est présenté comme le flux vidéo de la Nasa, a brutalement été interrompu par un "problème technique". A l’écran, la retransmission est alors remplacée par des images d’une salle de réunion. Un incident troublant, aussitôt interprété par les ufologues comme la volonté de censurer des images dérangeantes.