Nous sommes tous faits à 97% de poussières d'étoiles

Pour bien comprendre, il faut savoir que les êtres vivants, que ce soit les humains, les animaux ou les plantes, sont tous composés, avec des concentrations différentes, de six éléments chimiques : du carbone (C), de l’hydrogène (H), de l’azote (N), de l’oxygène (O), du phosphore (P) et du soufre (S). Or, en mesurant la concentration de ces éléments dans la composition des étoiles, les scientifiques ont établi que "notre corps est constitué à 97% de substances étoilées".





"C'est la première fois que nous pouvons étudier la distribution de ces éléments à travers notre galaxie pour un si grand nombre d'étoiles", a souligné Sten Hasselquist, de l'université du Nouveau-Mexique. Pour mener à bien leurs travaux, les astronomes ont utilisé un télescope optique de 2,5 mètres de diamètre, muni du spectrographe APOGEE (pour Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment), qui se trouve à l’Observatoire Apache Point.