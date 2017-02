VIDEO - Bravant l'alerte aux requins, des volontaires tentent de sauver des centaines de baleines échouées

Vendredi, 416 baleines-pilotes, également appelées globlicéphales, avaient été découvertes sur cette plage de Farewell Spit dans la région de Golden Bay, dans l'extrême nord de l'île du Sud, l'une des principales îles qui forment la Nouvelle-Zélande.





Mais leurs efforts ont dû être interrompus au crépuscule. Le nouveau groupe de quelque 200 baleines s'est échoué à marée basse à environ 3 km de l'endroit où le premier groupe s'était échoué vendredi. Les baleines-pilotes, l'espèce la plus répandue dans les eaux néo-zélandaises, peuvent peser jusqu'à deux tonnes et mesurer jusqu'à six mètres de long.