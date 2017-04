Occupation du Centre spatial en Guyane : au fait, pourquoi a-t-on choisi Kourou pour faire décoller nos fusées ?

Les spécialistes de la recherche spatiale cherchent à positionner leur base de lancement au plus près de l'équateur, et sur ce plan là, Kourou a un atout indéniable : elle se situe à une latitude de 5° Nord. Cette proximité permet de bénéficier d'une faible attraction terrestre : la Terre n'étant pas parfaitement ronde, ce sont les pôles qui sont les endroits du monde les plus proches du centre de la Terre, là où l'attraction est la plus forte. A l'inverse, l'intensité de l'apesanteur est la plus faible au niveau de l'équateur, point le plus écarté du centre.





Surtout, "l'effet de fronde" y est au maximum. On peut le comparer à la force centrifuge : la Terre tourne sur elle-même et les zones les plus éloignées de son axe de rotation sont celles qui bénéficient de la vitesse la plus importante (elles ont plus de chemin à parcourir pour revenir à leur point de départ). Cela permet d'utiliser moins d'énergie pour lancer les fusées. Et qui dit moins d'énergie dit moins de carburant et de puissance dans les moteurs, et donc moins de coûts. A titre de comparaison, les Etats-Unis doivent consommer 27% d'énergie en plus que la France, et Baïkonour 55%. Cocorico !





Autre avantage : les satellites sont envoyés sur une orbite géostationnaire qui se situe pile au-dessus de l'équateur. En tirant de cet endroit, on est donc au plus près de la cible.