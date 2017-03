On a découvert la plus ancienne plante sur Terre, et elle a 1,6 milliard d'années

Dans son livre de 1859 intitulé L’origine des espèces, Charles Darwin envisageait l’évolution comme un arbre. "Un grand arbre de la vie", comme il le surnommait, "qui remplit l’écorce terrestre avec ses branches mortes et brisées, et couvre sa surface avec ses belles ramifications toujours actives", écrivait le plus célèbre des naturalistes anglais. Depuis, les scientifiques ont tout fait pour le reproduire. Et au fil du temps, cet arbre de la vie a été régulièrement complété et mis à jour au gré des dernières découvertes.





Des paléontologues viennent justement de découvrir, près de la ville de Chitrakoot, en Inde centrale, où se trouvait une mer peu profonde, ce qui semble être la plus ancienne plante fossilisée connue. On pensait jusqu’à présent que les premiers organismes multicellulaires n’étaient apparus qu’il y a 600 millions d’années. Or, cette algue rouge, découverte dans des formations calcaires contenues dans des sédiments de phosphorite, daterait d’il y a environ 1,6 milliard d’années, selon ces chercheurs, dont les travaux ont été publiés mardi dans la revue scientifique PLOS Biology.