Pas besoin de SpaceX ou d'être milliardaire pour jouer dès aujourd'hui les touristes de l'espace

Le cosmos, future destination à la mode ? Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a annoncé lundi que deux touristes réaliseront un vol autour de notre satellite à la fin de l’année prochaine. Aucune mission habitée n’est retournée dans l’orbite lunaire depuis la mission Apollo 17 de la NASA, en décembre 1972. Et pour cause : aller dans l'espace est dangereux. A l'instar de ces deux "happy few", les premiers clients du tourisme spatial seront des individus conscients du risque mortel qu'ils encourent. Incontestablement.





L’explosion de la navette spatiale Columbia en février 2003, avec sept membres d’équipage à son bord, est là pour nous rappeler les dangers d’un tel voyage. Tout comme le crash de la navette SpaceShipTwo de Virgin Galactic, tuant l'un de ses deux pilotes, il y a un peu moins de trois ans. Bref, voyager dans l'espace, c'est toujours compliqué. Et même si depuis une décennie se multiplient les projets de sociétés privées proposant à des citoyens lambdas de flirter avec la frontière de l’espace, le grand saut reste encore réservé à une élite.