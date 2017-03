PHOTO - Le volcan Etna en fusion vu du ciel : un spectacle qui vous est offert par Thomas Pesquet

Les pérégrinations dans l'espace sont un ravissement pour nos yeux de terriens. Ce mardi, l'astronaute français a capté une scène incroyable alors qu'à bord de l'ISS, il survolait l'Italie : une photo de l'Etna, en fusion. Après plus d'un an d'inactivité, le volcan sicilien est de nouveau entré en éruption le 1er mars dernier, crachant de la lave jusqu'à 200 mètres de hauteur. Une dizaine de personnes ont d'ailleurs été légèrement blessées la semaine dernière, par une pluie de lave et de vapeur.





Le Français, parti dans l'espace le 17 novembre dernier, partage ses clichés sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook. Il faut en profiter puisque le Normand doit terminer son périple spatial au début du mois de juin.