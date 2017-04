Pour la première fois, une atmosphère détectée autour d’une soeur jumelle de la Terre

Dans le petit monde des astronomes, l’excitation est à son comble. Et pour cause : jusqu’alors, aucune atmosphère n’avait été détectée sur une planète aussi petite. Or, la présence d’une atmosphère contenant des traces d’eau et de méthane est une donnée indispensable pour espérer détecter un jour de la vie en dehors de notre système solaire.





En raison du fait qu’elle orbite trop près de son étoile, une naine rouge, les températures à sa surface dépassent les 250 degrés Celsius. "Il est possible qu’il s’agisse d’un monde liquide, avec une atmosphère de vapeur brûlante", avance le chercheur John Southworth.





Pour parvenir à cette découverte, les scientifiques ont utilisé le télescope européen ESO/MPG, basé au Chili, pour saisir des images de l'étoile GJ 1132b (découverte en 2015) et mesurer la réduction d'intensité lumineuse avec chaque passage de la planète. Ces mesures d'absorption de la lumière de l'étoile ont permis de déterminer l'existence d'une atmosphère.