Pour réduire son empreinte carbone, il faut faire moins d'enfants selon une étude

Ces chercheurs ont identifié ces quatre mesures en analysant 39 études publiées dans des revues scientifiques et des rapports gouvernementaux qui calculent comment les choix de mode de vie des individus peuvent réduire l'empreinte carbone. Ils ont également analysé les mesures de lutte contre le réchauffement recommandées par les pouvoirs publiques au Canada, aux Etats-Unis, en Australie et en Europe et constaté qu'elles produisaient généralement nettement moins de réductions de CO2.





A titre d'exemple, l'une des stratégies les plus encouragées consistent à utiliser des ampoules électriques à faible consommation d'électricité et à recycler le plus possible, des actions qui sont huit et quatre fois moins efficaces respectivement que d'adopter un régime végétarien.