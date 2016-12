Pourquoi l’année 2016 va-t-elle durer une seconde de plus que l’année 2015 ?

Le 31 décembre prochain, les horloges du monde entier feront un "tic" de plus que d’habitude : la dernière minute du mois de décembre durera en effet 61 secondes en raison de l’introduction d’une seconde intercalaire, a annoncé ce mercredi le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence, basé l'Observatoire de Paris.





Pourquoi ? A cause de l'allongement de la durée du jour terrestre. Pour réaliser le tour du Soleil, la Terre ne met pas exactement 365 jours, mais un peu plus. C'est pourquoi tous les quatre ans, lors des années bissextiles, on comble ce décalage par l'ajout d'un jour supplémentaire le 29 février. Mais cela ne suffit pas !