Des manchots géants ont-ils fait face aux dinosaures ?

Ce n'estpas son grand âge qui interpelle les scientifiques, mais plutôt la taille de son squelette. Haut de 1,50 mètre, le nouveau venu, baptisé le "manchot géant waipara", mesure ainsi près de 30 cm de plus que le manchot empereur, le plus grand et le plus lourd représentant actuel de cette famille d'oiseaux marins inaptes au vol.









Un autre manchot appelé "Waimanu manneringi" avait également été découvert le long de la même rivière Waipara dans la région de Canterbury ( Nouvelle-Zélande). On avait déjà estimé qu'il devait avoir environ 61 millions d'années. Mais "les deux manchots, provenant exactement de la même localité, sont morphologiquement très différents", explique à l'AFP Gerald Mayr, scientifique au Forschungsinstitut Senckenberg, le musée d'histoire naturelle de Francfort (Allemagne), coauteur de cette étude. "Les os des pattes que nous avons étudiés montrent que ce manchot était significativement plus grand que son congénère précédemment découvert", poursuit-il.