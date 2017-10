Prix Nobel de chimie : en quoi la découverte des lauréats peut révolutionner le traitement de virus et de maladies comme Alzheimer

LCI : En quoi la découverte des trois lauréats du prix Nobel de chimie est-elle si exceptionnelle ?

Rémy Fronzes : Ce prix Nobel vient récompenser la mise au point d’une méthodologie qui aujourd’hui est utilisée dans tout un tas de champs de recherches en biologie. Elle permet d’observer en trois dimensions l’architecture moléculaire des nanomachines qui font fonctionner le vivant, c’est-à-dire nos cellules, les bactéries, les virus, etc.. C’est une technique qui nous permet de comprendre, à l’échelle quasi atomique, on parle ici de quelques dixièmes de nanomètres (1 nanomètre = 1 millionième de centimètre, ndlr), le fonctionnement du vivant.

LCI : Plus concrètement, comment ça fonctionne ?

Rémy Fronzes : La microscopie électronique a été inventée en 1933, il s’agit d’une technique ancienne. Elle a beaucoup évolué au cours de ces dernières années, à tel point qu'elle permet aujourd'hui de voir les atomes. Le problème a été d’adapter la technique de la microscopie électronique à la biologie. Les objets que nous étudions dans notre domaine sont par essence extrêmement fragiles. Une fois qu'ils sont isolés de leur contexte naturel, comme par exemple une cellule vivante, ils s’endommagent. Il a donc fallu trouver une méthodologie pour les préserver et les observer dans un microscope électronique, avec un niveau de détail équivalent . C’est en cela que les travaux des trois lauréats du prix Nobel de Chimie ont contribué de manière extraordinaire à la mise au point d'une telle technique. Plus concrètement, pour isoler ces objets biologiques et empêcher qu'ils se dégradent, on va les congeler dans une très fine couche de glace vitreuse, à la température de l’azote liquide. Il devient ainsi possible de les observer en utilisant la puissance et la résolution d’un microscope électronique. La mise au point de cette technique a demandé plus de quarante ans de recherche.