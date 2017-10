Prix Nobel de physique : comment la découverte des lauréats va nous permettre de mieux comprendre l'univers

Trois astrophysiciens américains, Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne, ont été récompensés ce mardi 3 octobre par le prix Nobel de physique pour leur observation des ondes gravitationnelles, qui ouvre une nouvelle fenêtre sur la connaissance de l'univers. Le jury Nobel a primé "leurs contributions décisives au détecteur LIGO et l'observation des ondes gravitationnelles", une avancée capitale de la recherche qui confirme une prédiction d'Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale.





Leur "découverte a bouleversé le monde", a souligné le secrétaire-général de l'Académie des sciences, Göran Hansson. Pour en savoir plus, LCI a interrogé Matteo Barsuglia, chercheur au CNRS et directeur au laboratoire Astroparticule et cosmologie du groupe de recherche Virgo, l'équivalent franco-italien de l'expérience LIGO.