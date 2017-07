Qu'est-ce que "l'effet de foehn" en cause dans beaucoup de feux de forêt ?

FEUILLETON





Neymar au PSG, c'est oui ou non ? Ceux qui attendaient un indice de la part du coach du club parisien en sont restés pour leur frais. Interrogé lors d'une conférence de presse, ce soir, Unai Emery a rapidement esquivé : "Nous devons parler du présent. Nous préparons un match demain contre une grande équipe, la Juventus.(...) Le club travaille bien pour faire l'équipe la plus compétitive possible."