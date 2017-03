Quel taux d’urine dans les piscines publiques ? Des chercheurs ont fait le calcul, voici leur résultat

Au centre de leurs recherches ? L’acésulfame potassium (ACE), un édulcorant utilisé par l'industrie agro-alimentaire. N’étant pas assimilé par l'organisme, il est rejeté par voie urinaire. Grâce aux taux d'ACE dans l'eau, les scientifiques ont ensuite extrapolé la quantité d'urine présente.





Au total, les bassins publics contiendraient ainsi entre 30 et 75 litres d’urine, soit un taux d’urine jusqu'à 570 fois supérieur à celui l'eau du robinet. Mais il y a pire : les jacuzzi. L’un de ceux étudiés par les chercheurs présentait trois fois plus d’ACE que la plus touchée des piscines. Les résultats des analyses ont été publiés dans la revue Environmental Science and Technology Letters,