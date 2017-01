Qui est Anne Mottet, la compagne de Thomas Pesquet ?

En couple depuis de très nombreuses années, ces deux-là sont visiblement très indépendants. La mission Proxima de Thomas Pesquet dure six mois ? Pas de problème pour la jeune femme. Une visio conférence a lieu chaque semaine entre le scientifique, ses proches et sa compagne.





Et puis les proches joueront leur rôle : "Tout le monde pense à moi, j’ai beaucoup d’amis qui m’écrivent, qui me disent : 'pendant six mois, tu viens quand tu veux !' Donc je vais avoir des petits tours de famille et d’amis à faire et puis très vite, je vais me remettre au travail. Dès lundi, je retourne à Rome où je suis basée", expliquait-elle à RFI, en novembre dernier. Une jeune femme très occupée donc et qui va devoir attendre encore un moment avant le retour de son compagnon. Les retrouvailles sont prévues le 15 mai prochain.