Rester allongé 60 jours pour 16.000 euros afin de faire avancer la science

Dans le détail, cette étude, baptisée "cocktail", durera au total 88 jours. "Seulement" 60 journées sont alitées. Au terme de l’expérience, qui se déroulera entre septembre et décembre au CHU de Rangueil, les chercheurs pourront ainsi étudier "les mécanismes d’adaptation à 60 jours de microgravité simulée et les effets d’une association de compléments alimentaires antioxydants et anti-inflammatoires sur l’organisme". Des travaux sont menés par seize équipes scientifiques européennes qui n'ont qu'un seul objectif : préparer le retour des astronautes sur Terre.





Une précédente campagne de recrutement avait permis au Medes de sélectionner dix participants pour une première étude à la Clinique spatiale, en janvier 2017. Une campagne qui permet d'avancer la rechercher sur la lutte contre l’obésité, le diabète ou l’ostéoporose, par exemple.