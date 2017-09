Rosetta avait envoyé une dernière photo avant de s’écraser sur la comète Tchouri

L’Agence spatiale européenne (ESA) vient d’offrir un joli cadeau aux amoureux de l’espace et à tous ceux ayant suivi la mission de la sonde Rosetta, depuis 2004 . Il y a un an, juste avant qu’elle ne s’écrase sur la comète Tchouri le 30 septembre, elle avait pris puis envoyé un dernier cliché. Rosetta était alors à une vingtaine de mètres de la zone couverte de roches et de poussières qui allait lui servir de tombeau. Une image légèrement floue et incomplète, que l’Agence est parvenue à reconstruire.





Alors que les dernières photos faisaient 23.048 octets par image (puis étaient divisées en plusieurs paquets de données pour être envoyées vers la Terre), l’ultime cliché n’était que de 12.228 octets, sa transmission ayant été interrompue alors que seuls trois paquets de données avaient été envoyés. La sonde, programmée pour s’éteindre au moment de l’impact avec Tchouri, n’avait pas eu le temps de transférer la totalité de l’image, rappelle l'AFP. Les ingénieurs de l’institut Max Planck de recherche sur le système solaire (à Göttingen, Allemagne) sont finalement parvenus à la reconstituer, pour la publier jeudi.