PHOTOS - Ces onze nuages insolites ont désormais un nom

Flamagenitus, Homomatus, Murus… Non, ces noms ne sont ni des formules magiques, ni des incantations. Ils désignent des formes de nuages insolites qui viennent d'être reconnues par l’Organisation météorologique mondiale. À l'occasion de la sortie de son nouvel "Atlas mondial des nuages", l’organisme des Nations Unies a présenté onze déclinaisons des fameux Cumulonimbus, Stratus et autres Cirus : une nouvelle espèce, cinq nouveaux types et cinq nouveaux nuages spéciaux. Près de la moitié ont rapport avec l’activité humaine.