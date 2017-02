Sept jeunes Français vont passer trois semaines sur Mars (ou presque)

Le groupe français sélectionné est, lui, composé de six étudiants et d'un ingénieur. Ils font tous partie de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE-SupAéro) de Toulouse, l’école par laquelle est passée Thomas Pesquet, l’astronaute français actuellement dans la Station spatiale internationale. Parmi les expériences prévues : la culture de laitues et de plantes aromatiques dans un potager connecté et le test d’un sismomètre, appareil qui mesure les mouvements du sol.