Elon Musk l'a annoncé : avec SpaceX, il enverra deux personnes autour de la Lune en 2018

Ces pionniers du tourisme spatial embarqueront sur le vaisseau Dragon 2 que SpaceX développe pour transporter les astronautes de la NASA. Dans un premier temps, il sera lancée via Falcon Heavy. "D'autres équipes ont d'ores et déjà également exprimé un vif intérêt et nous nous attendons encore plus à l'avenir", indique le communiqué de SpaceX qui rappelle pour conclure la quête ultime de la firme de San Francisco : envoyer des êtres humains sur Mars.