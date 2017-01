SpaceX : quatre mois après un accident, Elon Musk repart à la conquête de l'espace

C'est la première fois que le voile est levé sur les résultats financiers de SpaceX qui n'a aucune obligation de les publier, la société n'étant pas cotée en bourse. Ces documents indiquent que pendant cette période de quatre ans et demi avant le premier accident, la société a connu une solide progression de son carnet de commandes pour des contrats de lancement de satellites.





Après la seconde explosion de Falcon 9 en septembre, les pertes financières se sont encore accrues, selon le WSJ. Interrogé par le quotidien des affaires, SpaceX s'est borné à pointer ses succès et son potentiel. "Nous avons plus de 70 lancements dans notre carnet de commandes qui présentent plus de dix milliards de dollars de contrats", a dit le directeur financier de SpaceX, Bret Johnson, précisant que SpaceX dispose de plus d'un milliard de liquidés et n'a aucune dette.