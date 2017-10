Super volcan de Yellowstone : "Un risque sur 1000 d’avoir une éruption dramatique"

Les scientifiques de l’Arizona State University, qui se sont penchés sur le cas de Yellowstone, l’un des 20 super-volcans existant sur terre, ont déterminé qu'il rejetterait 1000 km³ de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Une quantité 2500 fois plus importante que lors de l'éruption du Mont Saint Helens en 1980, la plus forte jamais enregistrée sur le territoire américain. Selon les chercheurs, les conséquences d’un tel rejet pourraient être cataclysmiques, plongeant une partie du globe dans un "hiver volcanique".





Un scénario qui pourrait provoquer une chute brutale des températures pendant des mois, voire des années. Les cendres expulsées pourraient recouvrir le sol sur une épaisseur minimum de 2,5 centimètres tandis que des pluies acides dues à la présence de dioxyde de soufre dans l'air détruiraient une partie des récoltes de l'agriculture et polluerait une bonne partie des eaux. D’après les projections scientifiques, plus de 90.000 personnes pourraient perdre la vie.