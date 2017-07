VIDÉO - Survolez Pluton à bord de la sonde New Horizons

Deux ans jour pour jour après le passage de la sonde américaine New Horizons au-dessus de Pluton, la Nasa a mis en ligne deux petits films d’animation qui donnent une idée de ce que verrait un être humain à bord d’un vaisseau spatial survolant cette planète plaine, située aux confins de notre galaxie. C’était il y a deux ans : le 14 juillet 2015, la sonde américaine avait rendez-vous pour un shooting photo un peu spécial avec une star pas comme les autres.





L’engin d’exploration est passée à seulement 12.400 kilomètres, après un long voyage de neuf ans et 4,7 milliards de kilomètres. Durant quelques heures New Horizons a pu emmagasiner un maximum d’images et d’informations sur cette planète naine dont on sait peu de choses encore aujourd’hui. Dans une vidéo mise en ligne vendredi 14 juillet, l’Agence spatiale américaine a compilé plusieurs milliers de clichés de la planète.