Quand la Nasa doit démentir la rumeur (absurde) d'une colonie d'enfants esclaves sur Mars

Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Le 29 juin dernier, le présentateur Alex Jones - chantre américain de la théorie du complot et dirigeant du site d’extrême-droite InfoWars - reçoit Robert David Steele, qui se présente comme un ex-agent secret, dans son émission The Alex Jones Show, diffusée sur pas moins de 118 stations de radio dans tous les Etats-Unis. L’homme est là pour parler de Mars, et il a des "révélations" à faire. Très sérieux, l'invité affirme que la Nasa kidnappe des enfants pour les envoyer dans une colonie esclavagiste, sur Mars, rapporte Le Parisien.





"Nous croyons réellement qu'il y a sur Mars une colonie habitée par des enfants esclaves, raconte-t-il, d'un ton grave. Ils y arrivent après un voyage de vingt ans dans l'espace. Et une fois arrivé sur place, ils n'ont plus d'autre choix que de devenir des esclaves". Mais ce n’est pas tout. D’après lui, la Nasa kidnapperait ces enfants, dans le but de "remplir leur sang d'adrénaline", puis les assassinerait "pour récupérer leur os, leur moelle". "C'est l'hormone de croissance originelle ?", questionne le présentateur conspirationniste. "Absolument, c'est un truc antivieillissement", renchérit alors l'ex agent-secret.