Thomas Pesquet fête ses 39 ans depuis l'espace : Pierre Hermé lui envoie un cadeau sur-mesure

Son travail a été soumis à une batterie de tests (anti-explosion et anti-miettes) afin de répondre à toutes les contraintes. Le macaron devait aussi pouvoir résister aux chocs thermiques. "Faire un macaron qui puisse résister à moins 40 degrés ou plus 50 degrés, ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà expérimenté. Là, on sait que c'est possible", a expliqué Pierre Hermé, au micro d'Europe 1.





Et pas question pour le meilleur pâtissier du monde de lésiner sur le goût : Pierre Hermé a misé sur la framboise. "J'ai remplacé la ganache, la crème qui est à l'intérieur, par une pâte de fruits qui se conserve, car il y a très peu d'humidité à l'intérieur. Elle restitue quand même un goût très puissant".