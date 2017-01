Stress, nourriture lyophilisée, radiations cosmiques... voyager dans l'espace pourrait modifier l'ADN

L'avantage d'être deux. L’astronaute américain Scott Kelly, qui a passé un peu moins d’un an (340 jours) à bord de la Station spatiale internationale en 2015, a pendant ce temps-là laissé son frère jumeau Mark, lui aussi astronaute à la Nasa, au sol. Et durant toute cette période, tous deux étaient soumis aux mêmes expériences scientifiques. L'un dans l'espace, et l'autre depuis la Terre. Tout l'intérêt résidant dans le fait que les frères Kelly sont des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qu'ils possèdent le même ADN, et donc le même patrimoine génétique et hormonal.





Une expérience pour le moins originale, dont l'objectif est d’étudier en détail les effets sur l’organisme d’un séjour prolongé dans l’espace, en vue du premier vol habité vers la planète Mars à l’horizon 2030. Or, en comparant le profil génétique des deux frères astronautes, les chercheurs de la Nasa ont découvert que les chromosomes de Scott Kelly étaient devenus plus longs que ceux de son frère jumeau, resté sur Terre. En cause ? Le stress intense que subi l’organisme.