Trappist-1 : les trois planètes "potentiellement habitables"... ne le seraient pas tant que ça

C’est peut-être de ces trois planètes que viendra la réponse à l’une des plus grandes questions de l’humanité : la vie existe-t-elle ailleurs que sur Terre ? Le 22 février dernier, une équipe internationale, emmenée par des astronomes belges, a annoncé la découverte de sept exoplanètes autour d’une étoile naine nommée "Trappist-1". Selon ces chercheurs, le fait que trois de ces planètes soient rocheuses, idéalement positionnées par rapport à leur étoile et que leurs dimensions soient proches de celles de la Terre, en font aujourd'hui des candidates prometteuses pour espérer y débusquer, un jour, de l’eau sous forme liquide, condition sine qua non à l'existence de la vie.





Cependant, si l’on en croit les conclusions d'une étude menée par une équipe d'astronomes de l’Université de Genève en Suisse, rien n’est moins sûr. Actuellement, les scientifiques estiment l’âge de l’étoile Trappist-1 à environ 500 millions d’années. Si cette estimation se révèle correcte, alors de l’eau liquide pourrait encore y couler aujourd'hui. Toutefois, en étudiant les émissions spectrales émises par cette minuscule étoile, les chercheurs suisses assurent être parvenus à démontrer que les planètes du système Trappist-1 ne possédent déjà plus d'atmosphère... l'autre élément indispensable à l'existence d'une forme de vie sur ces corps célestes.