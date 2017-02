Pourquoi Thomas Pesquet est le spationaute le plus cool de l’univers

Mais aussi le remix par The Magician du "I Follow River" de la chanteuse Lykke Li et The Dø, sur une tonalité plus scandinave. Thomas Pesquet continue d'actualiser sa playlist de l'espace depuis l'ISS, en ajoutant un nouveau titre chaque jour : "Walking on a dream" du groupe australien Empire of the sun. Mais aussi, plus récemment, avec des morceaux de KT Tunstall et de SomethingALaMode. Lors de la traditionnelle soirée du réveillon, notre astronaute DJ aura l'occasion d'ambiancer la station !