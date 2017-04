Un astéroïde d'un kilomètre frôlera la Terre le 19 avril prochain

"Quand un télescope spatial repère un astéroïde, au départ, on ne voit qu’un point qui se déplace dans le ciel, expliquait en septembre dernier au site Space.com l’astronome Paul Chodas du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, qui dirige le programme. Vous n’avez alors aucune information sur la distance. Par conséquent, plus vous pointez de télescopes dessus, plus vous obtiendrez des données et plus vous en saurez sur sa taille et sa trajectoire. Parfois, nous avons très peu de temps pour effectuer ces observations", conclut-il.