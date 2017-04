Un astéroïde de 600 mètres de large frôlera la Terre mercredi prochain

Concrètement : une fois que l'astéroïde est répéré par la Nasa, il est placé sous la surveillance étroite de trois télescopes, qui ont alors pour mission de l'observer toutes les heures afin d'estimer le risque ou non de collision. Pour cela, le logiciel est capable d'analyser "en moins de dix minutes" toutes les trajectoires potentielles d'un astéroïde, sachant que celle-ci peut être modifiée à tout moment.





"Quand un télescope spatial repère un astéroïde, au départ, on ne voit qu’un point qui se déplace dans le ciel, expliquait en septembre dernier au site Space.com l’astronome Paul Chodas, qui dirige le programme à la Nasa. Vous n’avez alors aucune information sur la distance. Par conséquent, plus vous pointez de télescopes dessus, plus vous obtiendrez des données et plus vous en saurez sur sa taille et sa trajectoire. Parfois, nous avons très peu de temps pour effectuer ces observations", conclut-il.





La prochaine fois que "2014 JO25" reviendra nous faire un petit coucou ? Dans 480 ans...