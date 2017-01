Un couple d’étoiles va donner naissance à un nouveau corps céleste en 2022

Ce phénomène a déjà été observé en 2008 avec une étoile connue sous le nom de "V1309 Scorpii". On considérait jusqu’à présent qu’il était quasiment impossible d’anticiper à l’avance ce type d’évènement. Et pour cause : on ne peut braquer des téléscopes sur eux que lorsqu'ils ont commencé à se produire... ou lorsqu'ils sont déjà terminés ! En 2022, si les prédictions du professeur Molnar se révèlent exactes, ce serait donc une grande première dans l'histoire de l'astronomie.