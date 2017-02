Une entreprise belge utilise une puce électronique sous la peau de ses employés en guise de badge

Interrogé par la RTBF, le président de la Ligue des Droits de l’Homme Alexis Deswaef est dubitatif concernant cette méthode. "C'est un réel danger, on 'flique' dorénavant les employés au plus profond de leur chair. C'est un outil de contrôle total. On peut savoir à quelle heure l'employé a commencé son service, quand celui-ci a pris sa pause cigarette. On analysera ensuite s'il est assez productif ? […] Dans le futur, braderons-nous un peu plus nos droits à la vie privée pour plus de sécurité ou de confort ?"





Reste à savoir si cette technologie pourrait bientôt arriver en France, dans le cadre professionnel ou médical.