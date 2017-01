Une grande bouche et pas d’anus : voici le "Saccorhytus coronarius", notre probable plus vieil ancêtre

Il ne nous ressemble absolument pas, mais serait néanmoins notre plus vieil ancêtre. Selon une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature, le Saccorhytus coronarius, créature marine préhistorique microscopique au corps en forme de sac percé de huit trous, sans anus mais avec une énorme bouche, pourrait bien être le plus primitif des Deutérostomiens, groupe auquel appartiennent les vertébrés et donc les humains.





"Ce groupe comporte une énorme diversité, car on y trouve aussi les étoiles de mer, les vers marins, les oursins...", précise Simon Conway Morris, professeur à l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) et coauteur de l'étude. D'où cette question que se sont posés les scientifiques : "Quel est l'ancêtre commun à ces êtres si différents ?"