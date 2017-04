Une nouvelle exoplanète potentiellement habitable découverte

LHS 1140b a tout d’abord été repérée par le réseau des télescopes de l’Observatoire MEarth-South, positionnés dans le désert du Chili. Puis, le spectrographe HARPS, installé sur un télescope de l'ESO (Observatoire européen austral), a poursuivi les observations. Parfaitement positionné et exposé, les astronomes ont pu définir son rayon (presqu'une fois et demi celui de la Terre) et sa masse (6 fois plus importante).