Leurs oeufs mettaient jusqu'à 6 mois pour éclore : l'étonnante nouvelle théorie sur l'extinction des dinosaures

Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu de la surface de la Terre ? La question agite le petit monde des paléontologues depuis des décennies. Eruptions volcaniques, astéroïde géant, réchauffement climatique... Régulièrement, de nouvelles théories continuent d’éclore pour tenter de percer ce grand mystère de notre Histoire. Leur extinction pourrait finalement s’expliquer par la trop lente éclosion de leurs œufs, si l'on en croit les conclusions d’une étude menée par une équipe de scientifiques américains et canadiens.





Pour faire simple, les nouvelles générations de dinosaures mettaient si longtemps à sortir de leur œuf et à devenir adultes que les populations n’ont pas pu se rétablir suffisamment rapidement pour survivre après la grande extinction des espèces, il y a près de 65 millions d’années. Pour appuyer leur théorie, les chercheurs de l'Université de l'État de Floride et de l'Université de Calgary ont analysé les dents fossilisées de deux embryons exceptionnellement bien préservés de dinosaures, en l'occurrence un hypacrosaurus (Figure 1) et un protocératops (Figure 2).