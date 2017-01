Une nouvelle théorie pour expliquer le mystère de la formation de la Lune

"Cette dernière étude a ravivé le scénario jusqu'alors largement abandonné qu'une série d'impacts plus petits et plus communs seraient à l'origine de la formation de la Lune, plutôt qu'un énorme choc unique ", déclare Gareth Collins, de l'Imperial College de Londres, interrogé par Nature Geoscience. Mais au moins une vingtaine d’impacts auraient été nécessaires pour former un astre de la taille de la Lune, ce qui ne rend pas cette théorie plus probable que la précédente.