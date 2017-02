VIDÉO - Vacances d’hiver : comment se forme la neige

En montagne, et dans les stations de ski, elle est perçue comme un or blanc. Lors de la saison d’hiver, elle rythme l’économie de nombreux commerçants et saisonniers dont le chiffre d’affaires et l'emploi dépendent en grande partie de ses chutes. Pour ces vacances d’hiver 2017, qui débutent ce samedi 4 février avec la zone C (celle des académies de Paris, Versailles, Créteil, Montpellier et Toulouse), la neige sera bel et bien là. Elle est en effet tombée en masse tout au long de ce mois de janvier.





Sur le plan scientifique, la formation de la neige résulte d’une savante alchimie. Pour qu'une goutte d'eau se transforme en flocon, trois facteurs doivent être réunis : la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère, de températures négatives dans les nuages et de poussières dans l'air. C'est autour de ces particules que la vapeur d'eau va se condenser et geler avant que d'autres molécules ne viennent s'accrocher pour former tout d’abord un Hexagone puis une étoile à six branches.