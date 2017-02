VIDÉO - A 57 ans, Peggy Whiston va être l’astronaute de la Nasa restée le plus longtemps en orbite

Peggy Whiston a grandi dans l’Iowa, a eu une enfance modeste. Elle a vendu des poulets pour gagner de l’argent et obtenir ainsi son permis de pilote. Dès le début pourtant, son entourage a tenté de la décourager de poursuivre sa carrière dans les sciences. Mais elle n’a pas écouté et a continué. Lors de ses interviews, Peggy Whiston donne son conseil aux jeunes : "Il faut poursuivre quelque chose, et s’amuser en cours de route."





Quand elle atterrira, ce printemps, Peggy Whiston atteindra un nouveau record : elle sera l’astronaute de la Nasa qui aura passé le plus de temps en orbite : plus de 534 jours. Pourtant, atteindre des records n’est pas ce qui l’anime : "Je pense que c’est important que nous repoussions continuellement nos limites, et montrer que nous pouvons aller au-delà de ce que nous avons fait."





Et que fait-elle, alors, de ses journées dans l'ISS quand elle ne travaille pas ? Eh bien... Elle regarde le ciel. "Nous avons une fenêtre dans la coupole, avec une vue à 360 degrés de la Terre, et c’est juste incroyable", raconte Peggy lors d’une interview. "Il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau encore que la dernière fois." C’est sa façon d’avancer, toujours avec le sourire. "Le vol spatial est bon pour l’âge, plaisante Peggy. J’ai beaucoup moins de rides ici, c’est un bon endroit où être quand vous vieillissez."