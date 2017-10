VIDÉO - Airbus : regardez le premier vol de l'A330neo, le nouveau concurrent du Boeing 787

Plusieurs centaines de personnes ont assisté ce jeudi matin au tout premier vol de l’Airbus A330neo, le dernier né de la gamme des A330. L’avion dont la conception a été lancée en 2014 doit répondre à la concurrence du 787 Dreamliner de Boeing. Pour ce faire, Airbus a repris la recette qui a fait le succès de l'A320neo, à savoir l’optimisation de l’autonomie et le recours à des éléments plus performants. L'appareil est ainsi équipé de nouveaux moteurs Rolls-Royce lui permettant de réduire de 10% sa consommation de carburant et de 14% ses coûts d'exploitation. Il est également équipé de nouvelles ailes plus aérodynamiques et d’un cockpit modernisé.





"Le 330, c'est le long courrier le plus vendu au monde pour l'instant. L'idée était de voir comment, avec les nouvelles technologies, on pouvait le relancer", a expliqué M. Brégier, directeur général d’Airbus, soulignant que "le marché potentiel" était "d'un millier d'avions".