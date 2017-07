VIDÉO - Catastrophe : 117 espèces mammifères menacées par la perte de leur territoire

Dans une étude publiée ce lundi dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), des chercheurs tirent la sonnette d'alarme sur la disparition inquiétante d'espèces animales et végétales. Geraldo Ceballos, de l'université nationale autonome du Mexique, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo, de l'université de Stanford aux Etats-Unis, évoquent une "défaunation catastrophique" pour les différents écosystèmes de la planète, et expliquent qu'on ne prête pas assez attention à ces signes d'un "prélude d'une extinction globale des animaux".





Cette extinction massive va avoir de nombreuses conséquences écologiques,économiques mais également sociales. La nourriture, l'air et l'eau risquent d'être dangereusement impactés. Pour leurs analyses, un échantillon de 27 600 espèces d'oiseaux, d'amphibiens, de mammifères et de reptiles a été étudié par les scientifiques, qui estiment qu'un tiers des vertébrés déclinent en nombre et en étendue. Les animaux et espèces migratoires ont de moins en moins d'espace pour chasser et se reproduire. Notamment dans les régions tropicales et tempérées.