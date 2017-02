VIDÉO - D'importantes traces de pollution retrouvées dans les abysses du Pacifique

On les croyait intouchables et pourtant les grands fonds marins n’ont pas échappé à la main de l’homme. Une étude publiée lundi dans la revue Nature Ecology & Evolution montre que des traces de PCB (polychlorobiphényle), un polluant cancérogène, ont été retrouvées sur un petit crustacé à plus de dix kilomètres de profondeur.





L’équipe de chercheurs britanniques qui est arrivée à ces conclusions, a effectué des prélèvements grâce à un robot, capable d’atteindre de telles profondeurs. La zone se situe dans la fosse des Mariannes, dans le nord-ouest du Pacifique.