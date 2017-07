VIDÉO - Comme dans un film, la NASA veut dévier un astéroïde potentiellement dangereux pour la Terre

Vendredi 30 juin, à la faveur de la Journée mondiale des astéroïdes, l’agence a levé le voile sur un plan d’attaque... on ne peut plus concret. A l'horizon 2022, la NASA va ainsi lancer un "impacteur cinétique" de 300 kilos à destination de deux astéroïdes : Didymos A, 800 mètres de diamètre, et Didymos B, 170 mètres de diamètre. Vous l'aurez deviné, c'est particulièrement le premier qui inquiète les scientifiques...





Pour le faire dévier de sa trajectoire, la NASA compte donc sur son impacteur de la taille d'un réfrigérateur, propulsé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Ce dernier, qui mettra dix-huit mois à arriver sur place, frappera ainsi l'astéroïde B à une vitesse estimée à 6km/seconde. Le but ? Modifier l'équilibre du duo pour que leur vitesse et leur trajectoire évoluent... et évitent ainsi le plus largement possible notre Terre !





Un test grandeur nature sur lequel la NASA fonde de grands espoirs. Car pour les scientifiques, c'est bien ce fameux impacteur cinétique qui constitue la piste la plus prometteuse en matière de chasse aux astéroïdes. Marc Chapuy, ingénieur guidage, navigation et contrôle du projet NeoShield chez Astrium, précise encore que le principal problème est de réussir à atteindre la cible avec précision. Ce qui est loin d'être une mince affaire dans des conditions aussi extrêmes que celles ayant cours dans l'espace : " Le défi est donc essentiellement au niveau du système de guidage, explique-t-il : navigation pour se repérer par rapport à la cible, guidage et contrôle pour corriger la trajectoire à partir de ces informations et assurer l’impact".