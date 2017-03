VIDÉO - Espace menacée, le tigre indochinois se reproduit de nouveau en Thaïlande

Les tigres indochinois, qui sont généralement plus petits que leurs homologues du Bengale et de Sibérie, étaient présents autrefois dans une grande partie de l'Asie. Aujour'hui, on estime que seulement 221 d'entre eux vivent en Thaïlande et en Birmanie.





En 2010, les 13 pays abritant des tigres, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, le Cambodge, l'Inde, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, le Népal, la Russie, la Thaïlande et le Vietnam, avaient lancé un programme destiné à doubler leur nombre d'ici 2022. Dans le monde, le WWF et le Global Tiger Forum ont recensé en 2016 quelque 3.890 tigres.