VIDÉO - États-Unis : sur Twitter, la rébellion des scientifiques contre Donald Trump s'organise

Une opération qui n'a rien d'anodine : la défiance de Trump et de son administration envers le réchauffement climatique suscite une vive inquiétude parmi la communauté scientifique. Et les exemples ne manquent pas pour justifier cette appréhension. Mardi 25 janvier, le compte officiel du parc national des Badlands, situé dans le Dakota du Sud, a par exemple dénoncé, via trois tweets, la quantitié de dioxyde de carbone présente dans l'air ainsi que l'acidification toujours plus prononcée des océans. Trois messages qui ont, depuis, mystérieusement disparu. Et si la direction assure qu'aucune directive ne leur a toutefois été imposée, le contexte trouble du moment jette le doute.





Car dans le même temps, l'administration Trump s'évertue à passer au peigne fin le site internet de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) afin d'en supprimer certaines publications relatives au changement climatique. Ouvertement climatosceptique, le 45e président des Etats-Unis entend bien faire disparaître les travaux n'allant pas dans ce sens. Officieusement, en tout cas. Interrogé par CNN, Doug Erickson, porte-parole de l'agence, affirme : "Vous êtes en droit de spéculer si vous le voulez mais je n’ai pas dit ça. Je dis juste que nous passons en revue le site internet afin de nous assurer que son contenu reflète la nouvelle administration". Donald Trump a pris soin de nommer, à la tête de l'EPA, Scott Pruitt, climatosceptique convaincu. Lundi 23 janvier, les employés de l'agence ont reçu un mémo leur interdisant désormais d'utiliser les réseaux sociaux.





A peine installé dans le Bureau ovale, le controversé président a par ailleurs pris soin de supprimer la page du site internet de la Maison Blanche portant sur le climat pour la remplacer par une autre, "l'Amérique d'abord : un plan énergétique". Les scientifiques, eux, appellent désormais à une grande marche sur Washington, prévue courant mars.