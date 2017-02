VIDÉO - En pleine nuit, une météorite perce le ciel américain

Dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 février, aux environs d’1h30 du matin, certains chanceux ont eu l’opportunité d’admirer un phénomène des plus fascinants. Une météorite a ainsi traversé le ciel américain et fut visible dans plusieurs Etats du Midwest, comme à Lisle, dans l’Illinois, ou encore dans l’Indiana, le Michigan et le Wisconsin, où la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance.





L'Organisme américain des météores (AMS) a ainsi recensé plus de 220 signalements de personnes ayant assisté à la chute de la pierre spatiale, accompagnée d'une lumière verte. Jeff Last, du service météorologique national de Green Bay, a notamment déclaré que des maisons de la région avaient subi des secousses causées par un bang supersonique après l’entrée de la météorite dans l’atmosphère.