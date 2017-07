VIDÉO - Floride : ils maltraitent un requin et filment la scène, des internautes se lancent à leur recherche

La scène, qui se déroule en Floride, a même choqué un pêcheur de requin. Mark Quartiano, très connu à Miami, a publié ce 25 juillet sur son compte Instagram les images d'un squale attaché par la queue à une corde et tracté à toute vitesse à l'arrière d'un bateau. Mais avant que l'on ne s'y méprenne, ce dernier a fait savoir qu'il n'était pas l'auteur de la vidéo qui a depuis fait le tour de la Toile. Bien au contraire, puisqu'il a dénoncé un acte de maltraitance et a annoncé avoir transmis la vidéo à la Commission de conservation de la faune et des poissons de Floride.





"Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, put***??? J'ai vu ça sur mon fil d'actualités ! Envoyé par @bearjew428 et @MICHAELWENZEL. Pour une fois, je suis d'accord avec @PETA", a-t-il écrit en guise de légende en partageant le contenu, initialement posté par l'un des passagers du bateau. Devant la bête assommée qui rebondit sur l'eau, on entend ces derniers s'amuser en s'écriant : "Il est presque mort."