VIDÉO - Hubert Reeves : "Il n'y a pas de plan B, nous sommes condamnés à apprendre à vivre avec notre planète"

"Le problème, c'est que nous sommes très intelligents, et jusqu'ici nous utilisons mal notre intelligence. Nous l'utilisons pour le profit immédiat, et cela, ça s'appelle saccager la planète, regrette Hubert Reeves. Nous sommes capables de réchauffer la planète, d'acidifier les océans. Nous avons une telle puissance que nous sommes en mesure d'affecter, voire de faire disparaître la vie." Depuis son apparition sur Terre, il y a 3 milliards d’années, des millions d’espèces ont vu le jour, et des millions d’autres ont disparu.





"Quand on regarde l'histoire en détail, on s'aperçoit que les vies qui durent, comme la tortue par exemple, qui est apparue il y a 200 millions d'années, tous ont appris à s'intégrer dans un écosystème, c'est-à-dire à prendre et à donner. Il faut intégrer dans nos pensées l'idée que la planète et la vie sont fragiles, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon nous sommes condamnés. Et ça, c'est simplement la leçon des tortues. Les tortues nous disent en leur langage : 'Voyez, nous nous sommes adaptées à cette planète. Nous ne la saccageons pas. Résultat, nous sommes encore ici après 200 millions d'années. Vous, vous êtes ici depuis 3 millions d'années et vous êtes déjà dans le collimateur.'"